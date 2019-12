Actualidade

O homem que estava acusado de matar uma mulher, em Moimenta da Beira, em janeiro, foi hoje sentenciado, no Tribunal de Viseu, com uma pena de 18 anos e seis meses e uma indemnização superior a 100 mil euros.

Em 25 de novembro, o Ministério Público (MP) tinha pedido uma pena próxima do seu limite máximo e nunca inferior a 21 anos para o homem.

"Nenhuma sociedade subsistirá se a punição dos homicidas não for a adequada à satisfação e à salvaguarda da vida humana e, por isso, entendemos por tudo o que ficou referido que a pena a aplicar deve ficar próxima do seu limite máximo e nunca numa pena de prisão que seja inferior aos 21 anos", defendeu entao a procuradora do MP.