Actualidade

O atraso do Estado na compensação aos operadores privados de transportes "não pode voltar a acontecer em 2020" por gerar um "problema de tesouraria grave", garantiu hoje o presidente da Associação Nacional de Transportes de Passageiros (Antrop).

Em declarações depois de uma reunião com o secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, Luís Cabaço Martins referiu que "na parte do tarifário social [da responsabilidade do Governo]" ou seja, passes para os estudantes, existe um problema que é "a compensação, sempre feita com muito atraso. Para 2020 isso não pode voltar a acontecer", adiantou o líder da associação.

Cabaço Martins revelou ainda que no ano passado o Estado só transferiu as compensações "em agosto ou setembro e há dois anos em novembro".