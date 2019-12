Sporting

O futebolista Daniel Podence disse hoje em tribunal que o antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho sabia "perfeitamente que o plantel não estava com ele", na altura da invasão à academia do clube, em Alcochete.

Na 12.ª sessão do julgamento da invasão à academia, que decorre no tribunal de Monsanto, o jogador admitiu ter estranhado o tom "cordial" de Bruno de Carvalho durante uma reunião que manteve com o plantel 'leonino', na véspera da invasão, quando sabia "que os jogadores não estavam com ele".

Segundo o futebolista, Bruno de Carvalho, que também reuniu na véspera com a equipa técnica e com o 'staff', em encontros separados, perguntou, num "tom muito cordial", aos jogadores se estavam com ele "acontecesse o que acontecesse" e disse que "não estava a ser nada fácil acalmar os adeptos", depois da derrota no terreno do Marítimo, que afastou os 'leões' do segundo lugar da I Liga.