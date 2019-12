Actualidade

Os trabalhadores da saúde vão cumprir um dia de greve a 20 de dezembro, em protesto contra "os inúmeros problemas" diários e em defesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e condições de trabalho.

Numa nota enviada à agência Lusa, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Sintap) afirma que "os trabalhadores da saúde foram empurrados para a greve" devido "à ausência de resposta por parte do Governo, em particular dos ministérios da Saúde e das Finanças no que respeita à resolução dos inúmeros problemas vividos diariamente pelos trabalhadores dos hospitais EPE".

O Sintap alerta para a "progressiva degradação" das condições de trabalho e da qualidade dos serviços na dependência do Ministério da Saúde (MS).