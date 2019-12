Actualidade

O presidente da SAD do Vilafranquense, Luís Andrade, disse hoje querer regularizar os salários no plantel do clube da II Liga portuguesa de futebol, um dia depois da rescisão de Leandro Souza, alegando três meses em atraso.

"Estamos a tentar resolver rápido esta situação dos valores em atraso. Apesar de todas as dificuldades, a equipa está bem no campeonato e precisamos de garantir a estabilidade financeira, que não temos neste momento", afirmou Luís Andrade.

O dirigente enalteceu o desempenho da equipa de Vila Franca de Xira, que, após 12 jogos, ocupa o 12.º lugar da II Liga, com 14 pontos.