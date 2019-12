Actualidade

O treinador do Benfica, Bruno Lage, renovou o contrato até 2024, anunciou hoje o clube campeão português de futebol, no seu site oficial.

Bruno Lage, de 43 anos, assumiu o comando da equipa principal do Benfica em janeiro de 2019, substituindo Rui Vitória, e tinha contrato até 2023, que tinha assinado quando regressou à equipa B.

Na estreia como treinador na I Liga, o setubalense levou os 'encarnados' à conquista do título da I Liga, depois de ter pegado na equipa no terceiro lugar, a sete pontos do então líder FC Porto.