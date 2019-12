LE

O Sporting de Braga reforçou hoje o recorde português de jogos consecutivos sem perder nas taças europeias de futebol, ao somar o 13.º, com um triunfo por 4-2 no reduto do Slovan Bratislava.

Em encontro da sexta jornada da fase de grupos da Liga Europa, os 'arsenalistas' passaram a contar mais dois jogos invictos do que FC Porto e Benfica, que se ficaram duas e uma vez, respetivamente, pelos 11. O Sporting nunca passou dos nove.

A série de invencibilidade dos minhotos já vem da época 2017/18, quando Abel Ferreira era o treinador, tendo-se iniciado após o desaire por 3-0 em Marselha, em 15 de fevereiro de 2018, em encontro da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.