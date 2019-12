Actualidade

REdação, 12 dez 2019 (lusaq) - O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, congratulou-se hoje com os resultados do clube em 2019, que foi "bastante positivo", desejando que a sua equipa faça "melhor no próximo ano".

Em declarações proferidas nos pavilhões do Complexo do Estádio da Luz, onde se assinalou o Natal em família do clube, o dirigente 'encarnado' enfatizou os resultados obtidos em 2019.

"O ano de 2019 é bastante positivo para o Benfica. Pensamos sempre que vamos fazer melhor no próximo ano e temos condições para isso, até porque essa é a exigência do clube e dos nossos adeptos", sublinhou Luís Filipe Vieira.