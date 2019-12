LE

Benfica, FC Porto e Sporting de Braga vão estar no Pote 1 do sorteio dos 16 avos de final da Liga Europa em futebol, na segunda-feira, enquanto o Sporting estará no Pote 2.

Os 'encarnados' foram o quarto melhor terceiro da Liga dos Campeões, enquanto 'dragões' e 'arsenalistas' venceram os seus respetivos grupos da Liga Europa, ao contrário dos 'leões', que hoje o deixaram fugir com um desaire por 3-0 com o LASK, em Linz.

Ao serem cabeças de série, Benfica, FC Porto e Sporting de Braga vão defrontar um dos segundos classificados da Liga Europa ou um dos quatro piores terceiros da 'Champions', com a vantagem teórica de atuarem a segunda mão em casa, em 27 de fevereiro.