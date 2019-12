Reino Unido/Eleições

O primeiro-ministro, António Costa, disse esperar que o novo parlamento britânico saído das eleições legislativas de quinta-feira aprove finalmente o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia, garantindo assim um 'Brexit ordenado.

À saída do primeiro dia de trabalhos do Conselho Europeu, em Bruxelas, concluído já de madrugada, António Costa, observando que todas as sondagens à boca das urnas indicam que haverá "um resultado claro" - a vitória do Partido Conservador do primeiro-ministro Boris Johnson -, comentou que "com toda a probabilidade vai haver uma maioria no parlamento britânico que possa aprovar o último acordo" negociado entre Londres e os 27.

Ressalvando que é necessário "aguardar pelos resultados finais para ver se confirmam estas previsões à boca das urnas", o primeiro-ministro comentou que, se tal for o caso, isso "permitirá assegurar algo que era fundamental: é que, havendo 'Brexit', que seja um 'Brexit' ordenado, devidamente acordado, e, portanto, que todos os cenários negativos que se tinham perspetivado de um 'Brexit' caótico possam ser evitados".