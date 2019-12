UE/Cimeira

O primeiro-ministro, António Costa, congratulou-se hoje, em Bruxelas, com o que classificou como a "morte diplomática" da proposta da presidência finlandesa sobre o próximo orçamento plurianual da União Europeia e fez votos para que se siga uma negociação rápida.

"Desta cimeira, a primeira boa notícia é que diplomaticamente foi morta a proposta finlandesa. A discussão foi concluída em cinco minutos", regozijou-se Costa, em declarações à saída do Conselho Europeu, no final do primeiro dia de trabalhos, concluídos já de madrugada.

O primeiro-ministro indicou que "ficou decidido que a partir de agora o presidente do Conselho, Charles Michel, irá ter reuniões bilaterais com todos os Estados-membros", para se passar "à negociação final do Quadro Financeiro Plurianual" para 2021-2027.