Reino Unido/Eleições

A líder dos Liberais Democratas, Jo Swinson, falhou a reeleição como deputada na circunscrição escocesa de Dumbartonshire East por uma margem de 149 votos para Amy Callaghan, do Partido Nacionalista Escocês (SNP), no âmbito das eleições legislativas britânicas.

Num discurso após o anúncio dos resultados, Swinson reconheceu a maioria absoluta do Partido Conservador de Boris Johnson a nível nacional e uma vitória do Partido Nacionalista Escocês (SNP) na Escócia, chamando a atenção para a "onda de nacionalismo que está a varrer os dois lados da fronteira".

"Para milhões de pessoas no nosso país, estes resultados vão trazer pavor e consternação e as pessoas estão à procura esperança. Ainda acredito que nós, como país, podemos ser calorosos e generosos, inclusivos e abertos. E que, trabalhando em conjunto com os nossos vizinhos mais próximos, podemos alcançar muito mais. Os Liberais Democratas vão continuar a defender esses valores", garantiu.