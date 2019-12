Reino Unido/Eleições

O primeiro-ministro britânico agradeceu ao povo do Reino Unido por ter saído a votar nas eleições de quinta-feira, que segundo as projeções o Partido Conservador ganhou com maioria absoluta, e prometeu que "o trabalho começa hoje".

"Parece que ao Governo Conservador foi outorgado um novo e poderoso mandato para a fazer o 'Brexit', e não só fazer o 'Brexit' mas para unir o país, levá-lo para a frente e focar nas prioridades do país", disse Boris Johnson ao discursar na circunscrição de Uxbridge and South Ruisli, na qual era candidato, após o anúncio da sua reeleição.

Após repetir a promessa de contratar mais 50.000 enfermeiros, 6.000 médicos e construir 40 hospitais - "um dos quais será aqui em Huxbridge" - o primeiro-ministro agradeceu aos eleitores daquele círculo eleitoral por lhe darem "o privilégio" de trabalhar para eles.