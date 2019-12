Actualidade

A República Democrática do Congo (RDCongo) ordenou o regresso de três embaixadores no Japão e nas Nações Unidas na sequência de "infrações graves", apurou a agência de notícias France-Presse (AFP) junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O embaixador em Tóquio, Ramazani Bin Kithima, está acusado de vender o edifício da Embaixada, património do Estado, disse à AFP fonte daquele Ministério.

Ordenados a regressar haviam sido já os diplomatas congoleses em Nova Iorque e em Genebra, "depois de se terem iniciado procedimentos disciplinares contra eles", de acordo com uma carta da chefe da diplomacia congolesa, Marie Tumba Nzeza, datada de 04 de dezembro.