Actualidade

O Governo autorizou a Guarda Nacional Republicana (GNR) a abertura de um curso de sargentos com 150 vagas, que poderá contribuir para a recuperação do número de militares nesta categoria, foi hoje anunciado.

Num comunicado do Ministério da Administração Interna (MAI) é referido que o "curso 2019/2021 vai ser o primeiro dos últimos quatro anos, pois o anterior começou em 2015 e permitiu a admissão de 50 militares naquela categoria em 2017".

De acordo com a nota, os cursos de sargentos da GNR têm a duração de dois anos, com o segundo ano já em funções no terreno com o posto de furriel.