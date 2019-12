Reino Unido/Eleições

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, prometeu hoje que o 'Brexit' vai para a frente a 31 de janeiro, após a vitória esmagadora nas eleições legislativas de quinta-feira.

"Vou pôr fim a este absurdo e vamos consegui-lo até 31 de janeiro", assegurou Johnson aos seus apoiantes, após o Partido Conservador ter garantido a maioria absoluta.

Com 648 dos 650 dos assentos atribuídos, o Partido Conservador garantiu já 363, contra 203 do Partido Trabalhista, que perdeu 59, e 48 do Partido Nacionalista Escocês (SNP).