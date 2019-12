Reino Unido/Eleições

A UE está "pronta" para negociar o futuro relacionamento com o Reino Unido, disse hoje o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que representa os 27 países da União, após a ampla vitória de Boris Johnson nas eleições britânicas.

"A União Europeia está pronta para a próxima fase. Vamos negociar um acordo comercial que permitirá que as regras do jogo sejam equitativas", afirmou Michel no momento em que chegava para o segundo dia da cimeira europeia, em Bruxelas.

O presidente do Conselho Europeu pediu ao Parlamento britânico que ratifique "rapidamente" o acordo para uma retirada ordenada do Reino Unido da União Europeia.