Actualidade

Um estudo da Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda ao Governo que adote um sistema de rotulagem dos alimentos simples e único, que ajude os consumidores a fazerem escolhas alimentares mais saudáveis.

De acordo com o trabalho desenvolvido pelo Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS) da DGS, em conjunto com a Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (ISAMB-FMUL), e cujos resultados serão hoje apresentados, a escolha de produtos saudáveis aumenta três a cinco vezes com este tipo de sistemas.

Os autores dizem ainda que tal sistema de rotulagem deve ser "único e consensual para os cidadãos, peritos e stakeholders" e adaptável aos produtos comercializados em Portugal.