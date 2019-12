Actualidade

O livro "A Mulher Transparente", uma obra sobre violência doméstica da escritora e professora universitária Ana Cristina Silva, foi editado em alemão e estará à venda a partir de janeiro com o nome "Die gläserne Frau".

O segundo romance da autora portuguesa, lançado em 2003, numa altura em que "não se falava muito da problemática da violência doméstica", é o primeiro a ser traduzido para outro idioma.

"É talvez um dos meus livros que foi escrito como uma intenção mais pedagógica. Atualmente fala-se muito desse tema, mas é importante que as pessoas conheçam o ciclo de violência a que as vítimas estão submetidas. Enquanto psicóloga estudei esse ciclo, montei o romance um pouco à volta da prisão dessas vítimas", revelou à agência Lusa a escritora e professora no Instituto Superior de Psicologia Aplicada (ISPA), em Lisboa.