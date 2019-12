Actualidade

O jogo representou em 2018 mais de 90% das receitas das concessionárias, segundo um relatório hoje divulgado pelas autoridades dedicado à análise do desenvolvimento da diversificação da economia do território.

"Em 2018 as receitas totais das seis concessionárias cifraram-se em 335,34 mil milhões de patacas [37,44 mil milhões de euros], das quais 90,03% eram provenientes das atividades do jogo e 9,97% das receitas das atividades não relacionadas com o jogo", pode ler-se no documento.

Ambas as atividades cresceram mais de 13% em relação ao mesmo período de 2017.