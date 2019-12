Reino Unido/Eleições

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi hoje recebido com fortes aplausos e vivas no interior da residência oficial em Downing Street ao regressar do Palácio de Buckingham para pedir formalmente à Rainha autorização para formar governo.

Os Conservadores de Boris Johnson ganharam as eleições de quinta-feira com maioria absoluta, tendo já garantido 364 dos 650 assentos parlamentares quando estão apuradas 649 circunscrições.

Trata-se da maior vitória dos últimos 30 anos.