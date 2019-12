Actualidade

O PSD agendou hoje um debate de atualidade no parlamento sobre a isenção da RTP e que servirá para "censurar" o Governo pela alegada tentativa de "condicionar e bloquear" uma reportagem sobre o lítio.

O tema do debate na quinta-feira, que tem prioridade na agenda da Assembleia da República, é "a RTP e serviço público" e o PSD quer "censurar o comportamento do governo que, de forma direta ou indireta, ajudou a condicionar e a bloquear um programa ["Sexta às 9") que lhe era desfavorável em plena período pré-eleitoral", afirmou à Lusa o deputado social-democrata Paulo Rios.

"Não é um comportamento admissível em democracia", acusou, sublinhando que o tema "cresce de importância" com as notícias de hoje, no diário i, sobre um alegado boicote da direção de informação da RTP a uma reportagem sobre um instituto onde foi professora e que lança "o alarme" sobre o que se passa na televisão pública.