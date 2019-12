Reino Unido/Eleições

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que as eleições legislativas antecipadas no Reino Unido tiveram "um resultado clarificador" que é positivo para Portugal por permitir uma saída da União Europeia com acordo.

Numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado afirma que "um resultado clarificador, que se verificou nas eleições legislativas no Reino Unido, é positivo para Portugal, pois vai permitir um acordo para uma saída ordenada do nosso aliado de tantos séculos da União Europeia".

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, isso permitirá proteger os interesses dos portugueses residentes no Reino Unido, assim como dos cidadãos britânicos que residem em Portugal, e também as empresas dos dois países e da União Europeia, "para um futuro relacionamento profícuo e no interesse comum".