Actualidade

O Brasil pode ser um parceiro decisivo para a segurança alimentar de Angola e ajudar o país a tornar-se autossuficiente em termos de alimentos, defendeu o ministro das Relações Exteriores brasileiro em entrevista à Agência Lusa.

"Queremos instaurar toda uma nova filosofia de investimento nas nossas relações com Angola, trabalhando essencialmente na facilitação do investimento privado", em particular no agronegócio e na tecnologia agrícola, disse Ernesto Araújo, em entrevista à Lusa em Luanda.

Além de querer contribuir para transformar Angola num país autossuficiente na produção alimentar, o diplomata realçou que este investimento é também essencial para tornar Angola num país exportador, uma experiência que o próprio Brasil promoveu a partir dos anos 1970, investindo em tecnologia agrícola e ganhos de produtividade e eficiência que ajudaram o país a tornar-se num dos grandes exportadores de carne bovina e frango a nível mundial.