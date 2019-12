Brexit

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que, reunidas as condições políticas para o "divórcio" do Reino Unido com a UE, importa avançar rapidamente nas negociações sobre "a relação de poder paternal", ou seja, as futuras relações pós-'Brexit'.

"Esperemos que agora que o acordo de divórcio tem condições de ser aprovado, que a parte verdadeiramente importante, que é estabelecer a relação futura, se quiser a relação de poder paternal, decorra agora de uma forma mais rápida, sobretudo menos contenciosa, com mais estabilidade, porque essa é a fase verdadeiramente importante", declarou António Costa.

O primeiro-ministro português falava no final de um Conselho Europeu, em Bruxelas, no qual foi abordado o 'Brexit', à luz dos resultados das eleições legislativas de quinta-feira no Reino Unido, que se saldaram numa vitória clara de Boris Johnson.