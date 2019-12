Actualidade

O treinador Bruno Laje deixou hoje um alerta público aos futebolistas do Benfica para a qualidade do Famalicão, que o campeão nacional e líder isolado da I Liga vai defrontar no sábado, em jogo da 14.ª jornada.

Em conferência de imprensa realizada no centro de estágio do clube, no Seixal, o técnico português relativizou a fase menos positiva dos famalicenses, terceiros classificados no campeonato, mas que não vencem há quatro rondas.

Bruno Laje, de 43 anos, só teve elogios para a formação de João Pedro Sousa, salientando que os resultados ficam para segundo plano na análise do adversário.