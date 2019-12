ANULAÇÃO

(A NOTÍCIA COM O TÍTULO "Infarmed retira do mercado cremes para crianças da Wells, Barral e Dermosense" É ANULADA PORQUE A INFORMAÇÃO DO INFARMED, APESAR DE TER SIDO DIVULGADA HOJE, REFERIA-SE A COSMÉTICOS QUE FORAM RETIRADOS DO MERCADO HÁ MAIS DE UM ANO)

