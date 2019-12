Actualidade

A Câmara de Oliveira de Azeméis avançou com pedidos cíveis contra membros do anterior executivo camarário e várias coletividades locais no âmbito do processo Ajuste Secreto, no valor global de 2,8 milhões de euros, informou hoje a autarquia.

Durante uma conferência de imprensa realizada hoje, o presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis, Joaquim Jorge, explicou que esta decisão resulta de uma "imposição legal" determinada pelo Ministério Público (MP) de forma a "reverter para o erário público o que foi à partida indevidamente locupletado".

"O MP entendeu que a Câmara Municipal foi prejudicada e, portanto, exigiu que fosse movido um pedido de indemnização cível contra estas entidades", disse o autarca.