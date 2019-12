Actualidade

Os sindicatos dos bancários do Centro, Sul e Ilhas chegaram a um acordo de princípio com o EuroBic para a revisão do acordo da empresa, que prevê, entre outros pontos, aumentos salariais progressivos entre 1% e 1,25% até 2022.

"O SBSI [O Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas] e o SBC [Sindicato dos Bancários do Centro] chegaram a um acordo de princípio com o banco para a revisão do AE [acordo da empresa]. A nova convenção traz mais benefícios aos trabalhadores, nomeadamente na tabela salarial até 2022", lê-se num comunicado conjunto das estruturas sindicais.

Segundo os sindicados, após uma "negociação difícil", os trabalhadores do EuroBic terão um AE "com múltiplas vantagens" face ao atualmente em vigor, apesar do condicionalismo resultante da comparação com o acordo coletivo de trabalho (ACT) do setor bancário.