Actualidade

O Tribunal de Sintra começa a julgar em janeiro a mulher que "encomendou" a morte do marido a um segundo arguido, crime cometido no concelho da Amadora, em 2014, para que a arguida pudesse assumir uma relação extraconjugal.

A acusação do Ministério Público (MP), a que a agência Lusa teve hoje acesso, diz que Cesaltina Correia, de 31 anos e natural de Cabo Verde, contactou, em 02 de setembro de 2014, Anuar Hassane Bengo, com 28 anos e natural de Moçambique, e propôs-lhe que matasse o marido, "em troca do direito vitalício de lhe pedir qualquer contrapartida económica".

Em novembro deste ano, este arguido foi condenado pelo Tribunal de Loures a 24 anos de prisão, por asfixiar até à morte uma jovem, em novembro de 2018, na casa onde ambos moravam, na Pontinha, no concelho de Odivelas, distrito de Lisboa.