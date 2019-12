Prémio Pessoa

Os espetáculos "Please please please" e "Catarina e a beleza de matar fascistas" são dois dos trabalhos do encenador Tiago Rodrigues, hoje galardoado com o Prémio Pessoa, que já têm estreia marcada para Lisboa no próximo ano.

Apresentado no site do Teatro Nacional D. Maria II (TNDM) como um trabalho cujo lema é "usar o teatro para ensaiar a vida", a peça "Catarina e a beleza de matar fascistas", encenada por Tiago Rodrigues, vai estrear-se em 28 de maio, em Viena, no Wiener Festwochen, e conta a história ficcional de um rapto, envolvendo um juiz português bem real: Neto de Moura.

O espetáculo, que está ainda em processo de criação, seguirá depois para Lisboa, onde estará em cena entre os dias 04 e 14 de junho de 2020, no TNDM.