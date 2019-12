COP25

O movimento ambientalista "Extinction Rebellion" está pronto para "perturbar" a cimeira do clima COP26, marcada para novembro de 2020 em Glasgow, caso falte evolução na redução de emissões de gases com efeito de estufa, advertiu hoje um dos fundadores.

"É evidente que o processo da COP (cimeiras da ONU sobre o ambiente) está em vias de falhar", depois de "25 anos de discussões (...) as emissões mundiais (de gases com efeito de estufa) continuam a aumentar", disse Tim Crosland, um dos fundadores do movimento de desobediência civil, criado no Reino Unido no final de 2018 e que já bloqueou Londres várias vezes.

Tim Crosland, com Skeena Rathor, também cofundadora do movimento, está em Madrid, onde decorre a 25.ª Conferência das Partes (COP25) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas.