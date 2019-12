Actualidade

O novo filme do realizador Roman Polanski, "J'Accuse - O Oficial e o Espião", que venceu o Grande Prémio do Júri do festival de cinema de Veneza deste ano, estreia-se nas salas portuguesas de cinema em 30 de janeiro.

De acordo com a distribuidora Midas Filmes, num comunicado hoje divulgado, "J'Accuse - O Oficial e o Espião" irá estrear-se em Portugal "a 30 de janeiro em 30 cinemas de todo o país".

O filme, uma adaptação do romance "O Oficial e o Espião", de Robert Harris, retrata o caso Dreyfus - um escândalo político que dividiu a França entre 1894-1906 - do ponto de vista do tenente-coronel Georges Picquart, interpretado por Jean Dujardin.