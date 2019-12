Actualidade

O Tribunal de Contas disse hoje que os recursos interpostos pelas câmaras de Lisboa e do Porto sobre os projetos do Programa de Rendas Acessíveis e do Matadouro estão em análise, assegurando que o processo considerará as alterações legislativas.

"Esses recursos foram oportunamente distribuídos aos coletivos encarregados de os apreciar, estando neste momento os respetivos relatores a proceder à sua análise, com vista à elaboração dos respetivos acórdãos", afirmou o Tribunal de Contas, ressalvando que a decisão vai ter em conta "todos os aspetos relevantes e desenvolvimentos recentes de ordem legislativa".

Numa resposta escrita à agência Lusa, o Tribunal de Contas (TdC), órgão de fiscalização da legalidade das despesas públicas, reforçou que "atua de forma independente e decide de acordo com a Constituição e a Lei".