COP25

Ativistas de vários países despediram-se hoje da cimeira do clima da ONU chamando-lhe "uma farsa", uma vez que a infraestrutura do encontro já está a ser desmontada, mas ainda não há consenso sobre um texto final.

Numa manifestação organizada numa rotunda em frente à entrada da Feira de Madrid, onde decorre a 25.ª Conferência das Partes (COP25) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, algumas centenas de ativistas pelo clima, na maioria jovens do movimento de greve climática estudantil Fridays for Future e do movimento de desobediência civil Extinction Rebellion declararam o seu desapontamento pela falta de resultados nas horas finais da COP25.

"Esta cimeira é uma farsa!" foi uma das palavras de ordem dos manifestantes, que reclamaram "justiça climática" e acusaram os decisores políticos de "partirem a Terra ao meio", uma declaração tornada literal pelos organizadores do protesto quando quatro deles, vestidos com fatos, partiram globos terrestres recheados de fotocópias de notas como se fossem "piñatas".