Actualidade

A Comissão Política Distrital do PSD da Guarda considerou hoje que as políticas de coesão territorial do atual Governo socialista são "um 'flop' e uma desilusão".

A distrital do PSD, presidida por Carlos Peixoto, refere em comunicado hoje enviado à agência Lusa que a coesão territorial é "uma farsa sem limites".

"O PS, o Governo e a esquerda parlamentar fingem ser sérios quando é a brincar, e não são sérios quando é a sério. Nos programas, nas promessas e nas palavras, dizem-se acérrimos defensores da coesão e do equilíbrio territorial. Nas ações, nas políticas e nas decisões, são um 'flop', uma desilusão, uns artífices que ostracizam, esquecem e indignam grande parte do interior do país", considera o PSD.