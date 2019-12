Actualidade

O festival de música e cultura mirandesas "Geada" promete aquecer os dias de inverno, de 27 e 28 de dezembro, com concertos de músicas do mundo e sonoridades locais, a par de algumas "das mais belas tradições" da região.

"Este ano vamos chamar novos sons de base folk ao festival, com influências da chamada 'música do mundo', sem desvirtuar as sonoridades e cultura mirandesas", explicou hoje, à Lusa, um dos elementos da organização do festival transmontano, Sérgio Vaz.

O festival é tido, pela organização, como "único", dado o seu compromisso com a língua e a cultura mirandesas, e as novas apostas que surgem ano após ano, recebendo algumas centenas de jovens oriundos de todo o país e da vizinha Espanha.