Actualidade

A nadadora Rafaela Azevdedo bateu hoje o recorde nacional absoluto dos 50 metros costas, com 27,68 segundos, ao ser segunda classificada na Lausanne Swim Cup, a decorrer em Lausana, na Suíça.

De acordo com o gabinete de imprensa da Federação Portuguesa de Natação, a nadadora do Algés e Dafundo, medalha de bronze no europeu de juniores nos 100 costas, superou o anterior máximo dos 50 costas que estava fixado em 28,07 segundos de Ana Sofia Leite (Ginásio Vila Real), em 6 de junho de 2015, em Algés.

A vitória na prova foi para a suíça Alicja Tchorz com 27,06, com o terceiro lugar a ser ocupado pela suíça Malika Gobet (28,12).