Actualidade

Pelo menos uma pessoa morreu, cinco ficaram feridas e 600 pessoas tiveram de ser retiradas do sudoeste de França devido aos ventos fortes que atingiram a região nos últimos dois dias, informaram as autoridades.

De acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP), que cita autoridades locais, um condutor de 70 anos morreu depois do veículo em que seguia ter embatido contra uma árvore que estava caída no chão.

Além da vítima mortal, pelo menos cinco pessoas ficaram feridas devido à queda de árvores sobre os seus veículos.