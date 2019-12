Actualidade

O Governo argentino declarou na sexta-feira "emergência pública" em matéria de emprego, estabelecendo que, durante 180 dias, em caso de despedimento sem justa causa, os trabalhadores deverão receber o dobro da indemnização atualmente prevista por lei.

A decisão foi anunciada na sexta-feira pelo executivo do peronista Alberto Fernández, que assumiu a presidência na última terça-feira, numa altura em que o país enfrenta uma grave recessão e o desemprego subiu para 10,6% no terceiro trimestre de 2019.

No caso dos jovens, salientou o Governo, as taxas de desemprego "excederam aos 18%, entre os homens, e aos 23%, entre as mulheres".