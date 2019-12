Actualidade

Por Marta Duarte e Pedro Miguel Duarte (texto), Luís Forra (fotos) e João Pedro Correia (vídeo)

O microclima da região e o aumento da procura por abacate estão a fazer disparar a produção daquele fruto subtropical no Algarve, embora quase nada fique em Portugal e a maioria seja exportada para outros países europeus.

O aumento da área de produção no Algarve - atualmente de 1.500 hectares, repartidos por 180 explorações - acompanha o mercado que, nos últimos anos, "começou a pedir abacate", com um "aumento exponencial do consumo" nos países do Norte e Centro da Europa, explicou à Lusa o diretor regional de Agricultura e Pescas.