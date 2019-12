Actualidade

O ensino do mandarim nas escolas portuguesas aumentou este ano letivo 45 por cento em relação ao ano anterior e abrangendo pela primeira vez as escolas profissionais, disse à agência Lusa fonte do Ministério da Educação.

De acordo com os dados fornecidos à Lusa, há este ano letivo (2019-2020) mais quatro estabelecimentos de ensino com esta oferta (em Espinho, Estarreja, Águeda e Almada), no âmbito de um projeto-piloto lançado pela tutela de Nuno Crato e que agora "ganha novo fôlego".

A medida resulta de um protocolo assinado no início do ano com o Instituto Confúcio, no âmbito da cooperação para o ensino de mandarim nas escolas secundárias portuguesas.