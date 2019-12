Macau/20 Anos

O Presidente chinês, Xi Jinping, vai participar, na próxima semana, nas celebrações do 20.º aniversário da transferência da administração de Macau de Portugal para a China e reunir com as autoridades locais, informou hoje a imprensa estatal.

A agência noticiosa oficial Xinhua confirmou a ida de Xi ao território, entre quarta e sexta-feira, onde estará também presente na cerimónia de inauguração do quinto governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM).

Xi "inspecionará" também o território outrora administrado por Portugal, hoje uma região semiautónoma chinesa e capital mundial do jogo, escreveu a Xinhua, sem avançar com mais detalhes.