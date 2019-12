Actualidade

A Câmara da Trofa vai dar início à construção dos futuros Paços do Concelho, na próxima sexta-feira, uma obra que representa um investimento de cerca de 8,9 milhões de euros, revelou hoje à Lusa o presidente da autarquia.

O anúncio surge dias depois do Tribunal de Contas ter "dado o visto sem recomendações" ao projeto que permitirá à câmara liderada pela coligação "Unidos pela Trofa" (PSD/CDS) deixar de ser a "única das 308 do país sem Paços do Concelho", frisou Sérgio Humberto.

O projeto do arquiteto local José Carlos Nunes Oliveira é comparticipado em 900 mil euros pelo Portugal 2020 e vai ser construído a partir da antiga fábrica da "Indústria Alimentar Trofense", onde, no dia 20, pelas 20:30, será lançada a primeira pedra.