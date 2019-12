Actualidade

A companhia Seller Danza estreia hoje à noite, no Centro Cultural do Cartaxo, o espetáculo de dança contemporânea "Transeuntes", baseado em três histórias reais, de três mulheres, portuguesas e espanholas, escritas por Fernanda Botelho.

Criada em 1991 pelo coreógrafo espanhol Juan Maria Seller, a companhia, com residência, há um ano, no Ateneu Artístico Cartaxense, tem como produtora a atriz Joana Botelho, neta e curadora do espólio da escritora Fernanda Botelho.

É a partir deste espólio, em particular do livro "Gritos da minha dança", o último da escritora (2003), que surge "Transeuntes", peça "inspirada em factos reais, na história de três mulheres, em que existe também uma relação particular entre determinada altura da história de Espanha e em Portugal", disse Joana Botelho à Lusa.