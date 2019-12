COP25

Mesmo com novos projetos de resolução trabalhados durante a noite e apresentados hoje de manhã, o plenário da cimeira do clima da ONU continuava hoje dividido, com União Europeia e países como o Brasil e México em desacordo com os textos.

Já em "tempo extra", depois de a 25.ª Conferência das Partes (COP25) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas ter chegado ao seu último dia na sexta-feira, referências à ambição das metas nacionais e referências aos relatórios científicos levaram várias nações a manifestar "desconforto" e desacordo em relação aos textos a discussão.

A delegação da União Europeia declarou que as partes não podem sair de Madrid "sem uma forte mensagem de ambição".