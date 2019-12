LC

O treinador do Benfica, Bruno Lage, repetiu hoje a convocatória para o encontro com o Famalicão, da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que se disputa a partir das 18:00, no Estádio da Luz.

Bruno Lage manteve os mesmos 18 jogadores que tinha chamado para o triunfo sobre o Zenit (3-0), na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O espanhol Raúl de Tomás continua fora das escolhas, por opção, enquanto Rafa Silva e André Almeida ainda recuperam de lesões.