Actualidade

O treinador do Tondela, Natxo González, assumiu hoje que está "convencido" a sua equipa vai conseguir fazer pelo menos um golo no Estádio do Dragão, em jogo da 14.ª jornada da I Liga de futebol, frente ao FC Porto.

"Para fazer golo temos de chegar à baliza contrária e para chegar à baliza contrária temos de ter suficiente personalidade para tentar fazer o nosso jogo. (...) Estou convencido de que um golo vamos fazer. Vamos ver é se eles [FC Porto] não fazem mais do que um. É com essa expectativa que vamos", assumiu Natxo González.

Em conferência de imprensa de antevisão para o jogo no Estádio do Dragão, na segunda-feira, às 20:15, o técnico espanhol acrescentou que será "emocionante poder competir com um rival como o Porto e num estádio como o do Porto", mesmo sabendo que o Tondela tem um único golo marcado em casa do adversário, na época 2015/2016, na estreia da I Liga.