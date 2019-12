Actualidade

O piloto Filipe Albuquerque (Oreca) venceu hoje as 8 Horas do Bahrain, quarta prova do Mundial de automobilismo de resistência, na classe LMP2, e ascendeu ao segundo lugar do campeonato.

Partindo do primeiro lugar da grelha de partida, o piloto de Coimbra, que faz parceria com os britânicos Phil Hanson e Paul di Resta na United Autosports, liderou a categoria LMP2 desde o arranque, terminando na quarta posição da geral, a oito voltas dos vencedores.

"Estou muito feliz com este resultado. Já merecíamos esta vitória e não há palavras para descrever esta sensação. Foi uma corrida que nos correu na perfeição. Conseguimos muitos pontos e isso coloca-nos num bom lugar em termos de campeonato", disse Filipe Albuquerque, admitindo uma "sensação de alívio" por "finalmente" ter conseguido "traduzir em vitória o desempenho em pista".