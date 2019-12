Actualidade

O Vitória de Setúbal somou hoje o segundo triunfo consecutivo na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer na receção ao lanterna-vermelha Desportivo das Aves, por 1-0, em jogo da 14.ª jornada.

O cabo-verdiano Hildeberto Pereira, aos 59 minutos, marcou o golo do Vitória de Setúbal, sete minutos depois de o iraniano Mehrdad Mohammadi ter desperdiçado uma grande penalidade para o Desportivo das Aves, ao permitir a defesa do georgiano Georgi Makaridze.

Com este triunfo, o segundo seguido, o Vitória de Setúbal subiu provisoriamente ao sétimo lugar, com os mesmos 19 pontos do Rio Ave, que é sexto, enquanto o Desportivo das Aves, depois de ter regressado às vitórias na jornada passada, após 10 derrotas consecutivas, permanece no 18.º e último lugar, com seis.